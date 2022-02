Conferenza stampa Inter-Roma | Inzaghi | «Serve voglia di rivalsa»

(Di martedì 8 febbraio 2022) Non è stata una vera e propriaquella di Simonealla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia fra. Il tecnico piacentino si è infatti limitato a rispondere ad alcune domande dei giornalisti di Sport Mediaset, la quale detiene i diritti esclusivi sull’edizione 2021/22 della competizione. Il fischio d’inizio della sfida è previsto per questa sera alle 21:00 allo stadio “G. Meazza” di Milano.in: «Derby perso immeritatamente» L’allenatore nerazzurro si è concentrato sulladiche caratterizzerà la gara, visti anche i risultati recenti delle due squadre. Inoltre, ha speso alcune parole di stima ...

Advertising

Raiofficialnews : “Il mio primo @SanremoRai ha fatto Rumore, il secondo ha fatto stare Zitti e buoni, ma il terzo è da Brividi!”. Ama… - Corriere : Amadeus ha concluso l'ultima conferenza stampa di Sanremo 2022 rievocando le tre canzoni vincitrici del suo trienni… - Agenzia_Ansa : 'Se la Russia attraversa il confine ucraino non ci sara' piu' un Nord Stream 2': lo ha detto Joe Biden nella confer… - martacagnola : da ieri riceveo messaggi di amici e colleghi che mi chiedono se è possibile che qualche artista di Sanremo rapprese… - doegoogie : che poi quel “te sai tutto” di barù a don basciano ?????? è il momento di riguardare la sua conferenza stampa #jerù -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

"Dobbiamo lavorare per evitare un'escalation sulla crisi Ucraina ". Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron , incon il laeder del Cremlino, Vladimir Putin . "Sono state discusse e richieste russe di garanzie di sicurezza". Si è tenuto ieri a Mosca l'atteso colloquio tra i due leader, durato ..."Se la Russia invade - che significa carri armati o truppe che attraversano il confine dell'Ucraina, di nuovo, allora non ci sara' piu' un Nord Stream 2", dice Biden in una...(Teleborsa) - "Dobbiamo lavorare per evitare un'escalation sulla crisi Ucraina". Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, in conferenza stampa con il laeder del Cremlino, Vladimir ...Comunicato l'orario della conferenza stampa di Vincenzo Italiano. Nella giornata di domani, a partire dalle ore 14, l'allenatore della Fiorentina risponderà alle domande dei giornalisti in vista della ...