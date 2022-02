Calcio, dal 1 marzo gli stadi torneranno al 75%, si va verso riapertura totale (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Ministro della Salute Roberto Speranza e la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali stanno lavorando congiuntamente ad un percorso graduale che prevede la riapertura a capienza massima degli ... Leggi su globalist (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Ministro della Salute Roberto Speranza e la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali stanno lavorando congiuntamente ad un percorso graduale che prevede laa capienza massima degli ...

Advertising

CB_Ignoranza : Oggi, nel giorno del suo compleanno, Lanzafame ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Vogliamo rendergli omaggio c… - Gazzetta_it : Contatto Gravina-Speranza, si va verso 100% capienza stadi dal primo marzo - WeAreTennisITA : Lo scorso anno ha festeggiato con la nazionale azzurra dopo gli Europei di calcio, quest'anno ospite a #Sanremo2022… - holdfastboy : @capuanogio No. Ha un minimo disenso in serie C dove ci sono tre gironi. In B e in A non ha senso. Anche se il calc… - Dalomax77 : @Federico_FLC @Dandrik88 @AleLMGO Più che altro qui sopra c’è gente che commenta e spara sentenze senza guardare le… -