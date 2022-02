Porta Rufina | Sguera Azione | “Interlocuzione Comune-Ati conferma inerzia dell’amministrazione”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Dalla semplice lettura delle missive relative all’in corso tra ile i legali rappresentanti dell’Ati che hanno realizzato il parcheggio di, si evince che i sospetti circa l’amministrativa sulla vicenda sono oltremodo giustificati”. Così Vincenzo, segretario provinciale di ‘’, nonché consigliere comunale a Palazzo Mosti, torna sulla questione della mancata riapertura del parcheggio di. Si legge infatti in uno dei passaggi della pec di risposta inviata dai legali dell’Ati: “Sorge il sospetto che la lettera sia stata inviata solo per poter affermare di aver fatto qualcosa, a seguito delle recenti polemiche politiche apparse sulla stampa. ...

NTR24

