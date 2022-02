La nuova agenda di Mattarella, forse il 27 febbraio a Firenze (Di lunedì 7 febbraio 2022) sul sito ufficiale del Quirinale sono comparsi i primi appuntamenti dopo che le ultime settimane il capo dello Stato aveva diradato gli impegni in vista della fine del settennato. Il presidente della Repubblica sarà infatti il prossimo 10 febbraio al Senato per la Celebrazione del "Giorno del Ricordo" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 7 febbraio 2022) sul sito ufficiale del Quirinale sono comparsi i primi appuntamenti dopo che le ultime settimane il capo dello Stato aveva diradato gli impegni in vista della fine del settennato. Il presidente della Repubblica sarà infatti il prossimo 10al Senato per la Celebrazione del "Giorno del Ricordo" L'articolo proviene daPost.

Advertising

cinicomateriale : È ora di preparare la nuova stagione: si accettano consigli su camminamenti da pensionati(tradotto no ferratta o ar… - EhyFool : (2/2) l'agenda con la nuova programmazione per il blog che mi guarda male (io che volevo intervistare Tananai, tipo… - Mattroid2 : Io: 'Ok ho passato un'ora a recuperare materiale sul come migliorare il proprio gameplan/mindset etc. Tempo di tras… - CastigamattU : @1ltAldo @IlariaBifarini Il mondo considera ormai 'shitaly' (ahimè, lo so) un manicomio. Ora aleggia una nuova cons… - DigennalL : @EDRCH1 @Luca__Pagani 5 minuti .. e capisci che trattasi di spettacolo subliminale.. si cerca di far credere che la… -