La Bce affonda i Btp italiani. E lo spread vola (Di lunedì 7 febbraio 2022) La riunione della BCE di questa settimana era descritta da molti come un non evento, in quanto non erano attese nuove misure di politica monetaria o nuove proiezioni macroeconomiche. Osservando però i rendimenti dell'obbligazionario dell'area euro al termine della settimana, non si può certo affermare che le mosse di Francoforte non abbiamo pesato sui mercati. Nelle dichiarazioni della presidente BCE Christine Lagarde, che ha ammesso i crescenti rischi inflattivi, è stato letto un tono da "falco" più marcato di quanto il mercato si aspettasse. Ciò ha innescato una brusca correzione delle prospettive di politica monetaria, con i tassi impliciti arrivati a scontare un primo rialzo dei tassi di 10 punti base già a giugno (e 50 punti base entro fine anno). A ciò si sono aggiunti i dati del mercato del lavoro USA diffusi oggi pomeriggio; essendo risultati molto migliori delle attese, ...

