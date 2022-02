Mahmood nel mirino fascio - sovranista: prima aveva vinto perché 'musulmano' ora nel nome della lobby gay (Di domenica 6 febbraio 2022) Ricordate la prima Vitoria di Mahmood al festival di Sanremo? Allora Giovanna Maglie, una della 'pensatrici' più contigue ai sovranisti, commentò così l'esito del festival: "Un vincitore molto ... Leggi su globalist (Di domenica 6 febbraio 2022) Ricordate laVitoria dial festival di Sanremo? Allora Giovanna Maglie, una'pensatrici' più contigue ai sovranisti, commentò così l'esito del festival: "Un vincitore molto ...

Advertising

SanremoRai : Funamboli sopra un filo che dondola quando amiamo tanto, ma ci sembra poco. Non è facile stare in equilibrio senza… - RaiRadio2 : «#Sanremo2022, Adrenalina e tanti baci.» @Mahmood_Music & #Blanco nel backstage di #RaiRadio2 dopo l’esibizione al… - FBiasin : È bene ricordare che nel 2019 ci fu il sollevamento popolare - parecchio cavalcato dalla politica - perché “avete f… - nonhounome25 : RT @consistencyisk_: non reggo ve lo giuro la scena di mahmood che diventa vincitore nel 2019 non smetterà mai di farmi ridere #DomenicaIn… - ho_preso_vento : RT @itselits: Raga ma nel 2018 ermal e fabrizio hanno portato a casa anche più voti di Mahmood e blanco ieri sera ma che abbiamo combinato… -