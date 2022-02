Ritorna la grande musica al Verdi e per l’estate stop all’arena Ghirelli (Di sabato 5 febbraio 2022) di Olga Chieffi E’ un Antonio Marzullo ottimista e sorridente quello che abbiamo incontrato alla prima di “Io Sarah, io Tosca”, il lungo e intenso duo di Laura Morante e Chiara Catalano alle tastiere, il quale non ha resistito nel rivelarci che a breve si ritornerà al teatro Verdi anche con la ripresa della famigerata “coda” lirico concertistica, per quindi, attaccare come d’abitudine, con il nuovo cartellone. Un ritorno in teatro, stavolta, durevole. Vogliamo crederci come il nostro segretario artistico, poiché ne abbiamo viste davvero tante, dagli inchini di Daniel Oren in un teatro completamente vuoto e silente, nel periodo dello streaming, poi la grandissima sfida di dirigere dando le spalle ai cantanti nell’arena Ghirelli, soluzioni che hanno speriamo conquistato nuovo pubblico, in un periodo disastroso per l’intero mondo dello spettacolo. Ora, ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 5 febbraio 2022) di Olga Chieffi E’ un Antonio Marzullo ottimista e sorridente quello che abbiamo incontrato alla prima di “Io Sarah, io Tosca”, il lungo e intenso duo di Laura Morante e Chiara Catalano alle tastiere, il quale non ha resistito nel rivelarci che a breve si ritornerà al teatroanche con la ripresa della famigerata “coda” lirico concertistica, per quindi, attaccare come d’abitudine, con il nuovo cartellone. Un ritorno in teatro, stavolta, durevole. Vogliamo crederci come il nostro segretario artistico, poiché ne abbiamo viste davvero tante, dagli inchini di Daniel Oren in un teatro completamente vuoto e silente, nel periodo dello streaming, poi la grandissima sfida di dirigere dando le spalle ai cantanti nell’arena, soluzioni che hanno speriamo conquistato nuovo pubblico, in un periodo disastroso per l’intero mondo dello spettacolo. Ora, ...

