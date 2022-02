Esordio discografico per Claudia Gervasi con il singolo “Dentro le tue mani” (Di sabato 5 febbraio 2022) “É la promessa di un riscatto, di un futuro libero da trappole mentali, la rivincita di una donna che affronta le incertezze con il sorriso, abbraccia le sue fragilità traendone forza e da queste costruisce una versione migliore di sé” “Dentro le tue mani” (Joseba Publishing) è il primo singolo della cantante salentina Claudia Gervasi, brano che porta la firma di Mario Guida, mentre l’arrangiamento è a cura del M° Enzo Campagnoli. Già disponibile in tutti gli store digitali, la canzone si propone come un inno alla donna, alla rivincita, alla scommessa personale che ognuno di noi fa con se stesso. Claudia Gervasi ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Dentro le tue mani” è il singolo che segna il tuo ... Leggi su lopinionista (Di sabato 5 febbraio 2022) “É la promessa di un riscatto, di un futuro libero da trappole mentali, la rivincita di una donna che affronta le incertezze con il sorriso, abbraccia le sue fragilità traendone forza e da queste costruisce una versione migliore di sé” “le tue” (Joseba Publishing) è il primodella cantante salentina, brano che porta la firma di Mario Guida, mentre l’arrangiamento è a cura del M° Enzo Campagnoli. Già disponibile in tutti gli store digitali, la canzone si propone come un inno alla donna, alla rivincita, alla scommessa personale che ognuno di noi fa con se stesso.ci ha gentilmente concesso un’intervista. “le tue” è ilche segna il tuo ...

