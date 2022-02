Il collasso del sistema politico e l’alba di un nuovo centro

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ad alcuni giorni dall’elezione di Mattarella alla Presidenza della Repubblica è possibile trarre qualche considerazione politica sugli esiti di un evento che come tutti gli altri che lo hanno preceduto nei settant’anni di storia della Repubblica è sempre gravido di conseguenze. La prima riguarda che ancora una volta i partiti non sono stati in grado di eleggere un capo dello Stato alla sua naturale scadenza, ma come era già successo con Giorgio Napolitano, sono costretti a reiterare una sgrammaticatura istituzionale, che se anche non viola il dettato della Carta, che non vieta la rielezione, non ne segue lo spirito che si era tradotto fino al 2013 nella non rieleggibilità di fatto: ogni seppur flebile tentativo del presidente uscente di rimanere al Quirinale era stato stroncato sul nascere da un ferreo accordo tra i partiti, concordi nel ritenere il settennato un tempo della politica ...