"È bastato un bacio". Amadeus spiazza tutti: in prima serata una rivelazione impensabile. Cosa c'è dietro il boom di ascolti (Di giovedì 3 febbraio 2022) boom di ascolti per Sanremo. Nelle ultime due serate il festival della musica in onda su Rai 1 ha addirittura superato il record detenuto da Amadeus e il conduttore si augura che il successo possa essere replicato anche nella terza serata. "È bastato un bacio con il direttore di Rai1 ed è andato tutto alla grande!", ha commentato scherzando il direttore artistico collegato con il Tg1. D'altronde il bacio è un gesto propiziatorio voluto da Fiorello in apertura di Sanremo 2022 - con il bacio portafortuna fra il conduttore e Stefano Coletta, con tanto di mascherina e labbra rosse disegnate sulle punte - per esprimere la sua soddisfazione per i numeri record degli ascolti tv stabiliti sia nella prima che nella ...

