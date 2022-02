Contro il Covid anche l'antivirale Paxlovid. Da domani le prime consegne alle regioni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Da domani regioni e province avranno a disposizione un nuovo strumento per la lotta al Covid. Inizierà infatti la distribuzione dei primi 11.200 trattamenti dell'antivirale Paxlovid, dopo la firma del contratto tra la struttura del Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo e la casa farmaceutica americana Pfizer. “Nei prossimi giorni, con un anticipo di quasi un mese rispetto a quelle che erano state le previsioni iniziali, sarà reso disponibile nel paese", ha detto a Buongiorno su Sky TG24 Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico. "Il nuovo farmaco antivirale è un inibitore della proteasi. Ha un’efficacia dell’89 per cento se somministrato entro i primi tre, massimo cinque giorni nella progressione della ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dae province avranno a disposizione un nuovo strumento per la lotta al. Inizierà infatti la distribuzione dei primi 11.200 trattamenti dell', dopo la firma del contratto tra la struttura del Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo e la casa farmaceutica americana Pfizer. “Nei prossimi giorni, con un anticipo di quasi un mese rispetto a quelle che erano state le previsioni iniziali, sarà reso disponibile nel paese", ha detto a Buongiorno su Sky TG24 Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico. "Il nuovo farmacoè un inibitore della proteasi. Ha un’efficacia dell’89 per cento se somministrato entro i primi tre, massimo cinque giorni nella progressione della ...

