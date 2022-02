Covid oggi Sicilia, 8.631 contagi e 49 morti: bollettino 2 febbraio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 8.631 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 febbraio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 49 morti nell’isola e 4.936 i guariti. In Sicilia, in totale, sono 254.657 gli attuali positivi – quattromila in più rispetto a ieri – e di questi 1.463 sono ricoverati nei reparti ordinari, 148 in terapia intensiva, con 16 nuovi ingressi, e 253.045 in isolamento domiciliare. oggi la provincia con più casi è Palermo, 1.979, seguita da Catania a 1.580 e Messina a 1.346. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 8.631 i nuovida Coronavirus, 22022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 49nell’isola e 4.936 i guariti. In, in totale, sono 254.657 gli attuali positivi – quattromila in più rispetto a ieri – e di questi 1.463 sono ricoverati nei reparti ordinari, 148 in terapia intensiva, con 16 nuovi ingressi, e 253.045 in isolamento domiciliare.la provincia con più casi è Palermo, 1.979, seguita da Catania a 1.580 e Messina a 1.346. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

