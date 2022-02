Sabrina Salerno senza filtri su Mietta | “in realtà è lei la vera…”

(Di martedì 1 febbraio 2022), l’intervista e le parole che non ti aspetti. A Verissimo tante sue verità ed una confessione sulla collega ed amicaè un’artista amatissima dal pubblico a casa, che di recente ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle, il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Scoperta da Claudio Cecchetto, negli anni ottanta è diventa popolarissima come cantante di genere Italo disco, con il solo nome di-AltranotiziaIn molti pensavano di conoscerla, soprattutto coloro che oggi hanno superato gli anta e la ricordano all’inizio della sua carriera. Domenica scorsa la cantante di Genova è stata ospite del salotto domenicale di Silvia ...

I momenti hot Il duo formato dae Jo Squillo per l'occasione, nel 1991 porta sul palco dell'Ariston 'Siamo donne, oltre alle gambe c'è di più' e qualcosa, oltre alle gambe lo hanno ...12 di 13 - Oli durante la serata finale di Sanremo giovani 2021 13 di 13 -(in bikini argento) e Jo Squillo, Sanremo 1991Ed infine lo scoppiettante duo, Sabrina Salerno e Jo Squillo, nel 1991. Cantavano “Siamo donne, oltre alle gambe c’è di più” indossando un bikini lamé e un mini-dress rosa acceso.Gianni Morandi, ospite de La Vita in diretta, racconta come è riuscito a tornare a Sanremo 2022 dopo il brutto incidente alla mano ...