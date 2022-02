M5s: Tribunale di Napoli esamina il reclamo su Statuto e Conte (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Tribunale di Napoli esaminerà domani il reclamo presentato da alcuni attivisti M5s per ottenere la sospensione dell'efficacia delle modifiche statutarie e della elezione di Giuseppe Conte alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Ildiesaminerà domani ilpresentato da alcuni attivisti M5s per ottenere la sospensione dell'efficacia delle modifiche statutarie e della elezione di Giuseppealla ...

Advertising

giorgiovascotto : RT @ComVentotene: Il Tribunale di Napoli esaminerà domani il reclamo presentato da alcuni attivisti #M5s per ottenere la sospensione dell'e… - ComVentotene : Il Tribunale di Napoli esaminerà domani il reclamo presentato da alcuni attivisti #M5s per ottenere la sospensione… - willycuba65 : RT @ultimenotizie: Il Tribunale di #Napoli esaminerà domani il reclamo presentato da alcuni attivisti #M5s per ottenere la sospensione dell… - lucaVdA : RT @ultimenotizie: Il Tribunale di #Napoli esaminerà domani il reclamo presentato da alcuni attivisti #M5s per ottenere la sospensione dell… - ultimora_pol : #Italia Il Tribunale di Napoli esaminerà domani il reclamo presentato da alcuni attivisti M5s per ottenere la sosp… -