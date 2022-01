Super green pass: obblighi e sanzioni per lavoratori e datori di lavoro (Di lunedì 31 gennaio 2022) Per contrastare la diffusione del Covid-19 prodotta e per incentivare la diffusione della campagna vaccinale, sono state introdotte misure restrittive, con l’approvazione di due decreti legge: D.L. n. 229/2021 e D.L. N. 1/2022. green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro A partire dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del green ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Per contrastare la diffusione del Covid-19 prodotta e per incentivare la diffusione della campagna vaccinale, sono state introdotte misure restrittive, con l’approvazione di due decreti legge: D.L. n. 229/2021 e D.L. N. 1/2022.rafforzato per accedere ai luoghi diA partire dal 15 febbraio 2022 tutti iover 50 del settore pubblico e privato soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo didevono possedere e sono tenuti ad esibire ilrafforzato, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione. Idipubblici e privati sono tenuti alla verifica del...

