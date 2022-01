Pattinaggio artistico | Pechino 2022 | i favoriti del singolo maschile Yuzuru Hanyu e Nathan Chen in lotta per il titolo

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Da una parte il migliore di tutti i tempi, dall’altra l’unico a essere riuscito a dargli veramente filo da torcere. Sarà una sfida oltremodo sensazionale quella per la medaglia d’oro nella specialità individualedialle Olimpiadi Invernali diche vedrà sfidarsi per l’ennesima volta il nipponicoe lo statunitense. Per i due atleti sarà il quarto incontro del quadriennio. E i precedenti sono tutti a favore del nativo di Salt Lake City. Dalla scorsa rassegna a cinque cerchi infatti l’allievo di Rafel Arutunian si è imposto ai Mondiali 2019 di Saitama, alle Finali Grand Prix di Torino (sciorinando l’ormai celebre libero composto da cinque quadrupli) e, in ultimo, ...