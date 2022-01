Lazio | si avvicina il trequartista dell’Atalanta!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Mercato in fermento nelle ultime ore da parte della, Lotito sta cercando di accontentare Sarri visto il mercato poco movimentato fino adesso e senza acquisti, il nome principale che vuole chiudere a poche ore dalla chiusura del calciomercato è quello di Miranchuk. MiranchukAtalanta Ilbergamasco è ormai ad un passo dalla, il prezzo oscilla ancora tra i 10 e 15 milioni con un prestito con diritto di riscatto a fine anno, ma l’acquisto da parte dell’Atalanta di Mihahila genera ottimismo in casa biancoceleste. Desta alcuni dubbi invece la trattativa per Casale, con l’opposizione del ds del Verona ad una cessione a gennaio. Secondo il Messaggero sarebbe in bilico anche il rinnovo di Sarri visto il mercato scadente che non lo ha accontentato. Daniele Scrazzolo