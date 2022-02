La bufala del video dei camionisti americani che esprimono solidarietà a quelli canadesi (Di martedì 1 febbraio 2022) Ci segnalano diversi post Facebook che riportano un video di presunti camionisti americani che esprimono la loro solidarietà per i colleghi canadesi, protagonisti delle proteste contro l’obbligo vaccinale anti Covid-19 che avrebbero costretto il premier Justin Trudeau ad essere trasferito in un luogo segreto e sicuro. Per chi ha fretta Il video pubblicato inizialmente su TikTok non riporta alcun riferimento alle proteste in Canada. L’autore del video conferma che risale all’estate del 2021, registrato durante un evento annuale organizzato negli Stati Uniti. Analisi Ecco il testo di uno dei post condivisi insieme al video: solidarietà.. Questa sconosciuta.. Carolina del Sud, Stati ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Ci segnalano diversi post Facebook che riportano undi presuntichela loroper i colleghi, protagonisti delle proteste contro l’obbligo vaccinale anti Covid-19 che avrebbero costretto il premier Justin Trudeau ad essere trasferito in un luogo segreto e sicuro. Per chi ha fretta Ilpubblicato inizialmente su TikTok non riporta alcun riferimento alle proteste in Canada. L’autore delconferma che risale all’estate del 2021, registrato durante un evento annuale organizzato negli Stati Uniti. Analisi Ecco il testo di uno dei post condivisi insieme al.. Questa sconosciuta.. Carolina del Sud, Stati ...

