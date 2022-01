Hankook i - Flex | prototipo di pneumatico senza aria per la guida autonoma

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Hankook Flex

QN Motori

L'i -diè predisposto per massimizzare le caratteristiche e le funzioni del modulo PnD. L'i -è uno pneumatico concettuale futuristico senza aria caratterizzato da un d esign ...L'azienda leader nella produzione di pneumaticiha presentato in occasione del CES di Las ... Si tratta di un modello di "pneumatico non pneumatico" conosciuto come I -. Quali sono le sue ...Hankook i-Flex, prototipo di pneumatico senza aria. Il design biomimetico garantisce un assorbimento degli urti e capacità di carico, la struttura senza aria aumenta la sicurezza e riduce i costi di m ...Hankook ha mostrato al Ces 2022 di Las Vegas il primo pneumatico airless: si chiama i-Flex e, in virtù della collaborazione con Hyundai, è stato montato sulla piattaforma modulare Plug & Drive (PnD) d ...