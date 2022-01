Advertising

FirenzePost : Pescaglia (Lu): gravemente ustionata una donna, incendio semidistrugge la casa - Luccaindiretta : Abitazione in fiamme nella notte a #Pascoso di #Pescaglia: gravemente ustionata una donna. Leggi questa ed altre… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescaglia gravemente

SerchioInDiretta

Gravi ustioni per una 51enne dopo l'incendio che ha distrutto in parte la sua abitazione nel comune di Pescaglia, in Lucchesia. L'incendio è divampato nella frazione di Pascoso. La donna è stata ...Una donna di 51 anni, che si trovava nella casa, ha riportato gravi ustioni ed è stata trasportata al centro grandi ustionati di Genova. Conseguenze più lievi per il compagno pescaglia, donna, incendi ...