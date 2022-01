Kulusevski al Tottenham, saluto alla Juventus: "Spero di tornare" (Di domenica 30 gennaio 2022) In quell'occasione, Kulusevski preferì la Juventus al passaggio in nerazzurro e in un'intervista alla Gazzetta dello Sport motivò la sua scelta indicando proprio in Conte il motivo per il quale disse ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 30 gennaio 2022) In quell'occasione,preferì laal passaggio in nerazzurro e in un'intervistaGazzetta dello Sport motivò la sua scelta indicando proprio in Conte il motivo per il quale disse ...

Advertising

romeoagresti : Per #Kulusevski al #Tottenham trattativa ormai quasi chiusa: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di det… - romeoagresti : Chiusa l’operazione #Kulusevski, il #Tottenham confida di chiudere in giornata anche l’arrivo di #Bentancur per una… - DiMarzio : .@juventusfc I #Bentancur e #Kulusevski a un passo dal #Tottenham ?? - Stefano20691921 : #Kulusevski al Tottenham con #Conte si giocherà la carriera. - SilviaPrato1 : RT @Chicca141002: A me spiace per #Kulusevski...!!! Mi ci ero affezionata...!!! In bocca al lupo Dejan per la tua nuova avventura...magari… -