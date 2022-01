Tina Cipollari ammette: “Flirt con Giucas Casella? Mi ha imbambolata” (Di domenica 30 gennaio 2022) Tina Cipollari esce allo scoperto: “Flirt con Giucas Casella? Magari mi ha imbambolata” Come al solito divertente e senza peli sulla lingua, la storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari ha parlato del tanto chiacchierato Flirt che avrebbe vissuto con Giucas Casella, attualmente ‘recluso’ nella casa del Grande Fratello Vip, reality in cui sta mandando avanti un ottimo percorso. Intervistata dal settimanale Vero TV, Tina Cipollari ha alimentato le voci sul presunto Flirt con Giucas Casella e con la consueta simpatia mista a ironia si è così espressa su questo presunta conoscenza approfondita con ... Leggi su cityroma (Di domenica 30 gennaio 2022)esce allo scoperto: “con? Magari mi ha” Come al solito divertente e senza peli sulla lingua, la storica opinionista di Uomini e Donneha parlato del tanto chiacchieratoche avrebbe vissuto con, attualmente ‘recluso’ nella casa del Grande Fratello Vip, reality in cui sta mandando avanti un ottimo percorso. Intervistata dal settimanale Vero TV,ha alimentato le voci sul presuntocone con la consueta simpatia mista a ironia si è così espressa su questo presunta conoscenza approfondita con ...

Advertising

Chromaticaopsx : @reptaylordidit @dnigeo si ma io sono tina cipollari ok? Poi fai sti discorsi a me fissato con il trash e la tv? - antonella6109 : Dopo questa rottura de ???? #gfvip apparirà Tina Cipollari a dire che non crede in loro - ankerachele : @visionaria_io Non sono d'accordo, sai?? Dopo tutto quello che si è visto e sentito in questi giorni (specie ieri),… - GvnLarisa : RT @sonomarvin: L’impatto di Tina Cipollari nel mondo con la prima emoji a lei dedicata: BUSINESS. - _SofiaL7_ : RT @sonomarvin: L’impatto di Tina Cipollari nel mondo con la prima emoji a lei dedicata: BUSINESS. -