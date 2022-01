Calcio | Juventus | test atletici e lavoro con la palla per Vlahovic

(Di sabato 29 gennaio 2022) Torino, 29 gen. - (Adnkronos) - Lasi è allenata questa mattina alla Continassa focalizzando ilsulla tecnica, e su sfide 'a salire', da uno contro uno fino a quattro contro quattro. Primo allenamento con la squadra bianconera anche per Dusan, che ha svolto, ma ha lavorato anche con la, esercitandosi sulla tecnica, sullo sviluppo della manovra e sul possesso. Domani e lunedì lariposa per tornare in campo martedì 1° febbraio.

Brutte notizie da Alessandria, dove si sta giocando la partita tra Juventus Under 23 e Feralpisalò. Al 39', infatti, Zauli è stato costretto ad operare il primo cambio. Dopo la battuta di un calcio ...