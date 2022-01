Ounas slitta il rientro a Napoli | ecco quando torna a disposizione di Spalletti

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Adamrientra asolo oggi, il giocatore algerino ha avuto problemi cardiaci e dovrà sottoporsi a controlli. La sua situazione non preoccupa, ma su certe cose non si può scherzare. Molto probabilmente l’infiammazione diè dovuta al Covid 19, ma i medici vogliono vederci chiaro prima di potergli permettere di rire all’attività agonistica. Il giocatore doveva rientrare ieri in Italia, ma c’è stato un cambio di programma edfarà il suoin giornata.a giocarei dettagli forniti da Corriere dello Sport, suldisui terreni di gioco: “Il programma è il seguente: oggi rientrerà in Italia e poi, ...

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Calciomercato, il Napoli su Mandava: può provarci da gennaio SSC Napoli, report allenamento: ancora terapie per Ounas e Malcuit