Kulusevski, il futuro è sempre più lontano dalla Juventus e dalla Serie A (Di venerdì 28 gennaio 2022) Goal News Oggi è il giorno di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo classe 2000 è finalmente arrivato a Torino per le visite mediche, venendo accolto da centinaia di tifosi in festa. Un entusiasmo simile tra i fan della Juve non si registrava dai tempi di Ronaldo e Higuain. D'altronde, l'ex numero 9 della Fiorentina è una delle poche novità positive della Serie A degli ultimi due anni: a suon di gol ha fatto conquistare punti preziosissimi alla Fiorentina. Ora, però, un compito ancor più gravoso: far tornare la Juventus in alta classifica, dopo un inizio di stagione sotto le aspettative. Lo sforzo finanziario della Juventus non è da poco e ora c'è da pensare a recuperare una parte dell'investimento. Dejan Kulusevski è il maggiore indiziato per partire e fare cassa. L'esterno svedese classe 2000 ha numerose richieste e il ...

