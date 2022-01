Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn conferma: "Sarà la fine del tema come lo conoscete" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il regista di Guardiani della Galassia, James Gunn, ha confermato che il terzo episodio Sarà l'ultimo con il team originale. Il regista di Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn, ha confermato ancora una volta che il terzo capitolo della sua trilogia Sarà anche l'ultima avventura in cui avremo a che fare con il team dei Guardiani che abbiamo conosciuto finora. James Gunn ha lasciato il segno per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe nel 2014 con il primo Guardiani della Galassia, seguito nel 2017 da ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il regista di, hato che il terzo episodiol'ultimo con il team originale. Il regista diVol. 3,, hato ancora una volta che il terzo capitolosua trilogiaanche l'ultima avventura in cui avremo a che fare con il team deiche abbiamo conosciuto finora.ha lasciato il segno per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe nel 2014 con il primo, seguito nel 2017 da ...

