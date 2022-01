Colpo Genoa, arriva il trequartista tedesco! È già in città (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Genoa, in procinto di salutare Caicedo, ha praticamente chiuso per Nadien Amiri, trequartista classe ’96. Come riporta TuttoMercatoWeb, arriva dal Bayer Leverkusen con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni. Blessin Amiri GenoaUn Colpo per la nostra Serie A e un acquisto utile per Blessin. Il giocatore è già arrivato a Genova e ha in programma di effettuare le visite mediche domani mattina. Amiri non sarà l’unico trequartista acquistato in questa sessione di mercato. Infatti, il Grifone ha praticamente chiuso per Chorbadzhiyski, centrocampista offensivo bulgaro 17enne in arrivo dal CSKA Sofia. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il, in procinto di salutare Caicedo, ha praticamente chiuso per Nadien Amiri,classe ’96. Come riporta TuttoMercatoWeb,dal Bayer Leverkusen con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni. Blessin AmiriUnper la nostra Serie A e un acquisto utile per Blessin. Il giocatore è giàto a Genova e ha in programma di effettuare le visite mediche domani mattina. Amiri non sarà l’unicoacquistato in questa sessione di mercato. Infatti, il Grifone ha praticamente chiuso per Chorbadzhiyski, centrocampista offensivo bulgaro 17enne in arrivo dal CSKA Sofia. Francesco Scanu

