Berrettini dice addio all’Australian Open ma col sorriso | tesse uno strepitoso ritorno al tennis

Se la Goggia lavora senza sosta per imparare dal suo sport del cuore che non si molla mai, per partecipare alla seconda Olimpiade della carriera e prendersi una bella rivalsa ancora una volta (leggi qui), Matteo Berrettini la sua rivincita personale l'ha evidentemente già raggiunta. I tifosi italiani lo avevano lasciato là a Torino, in lacrime. Era tornato il grave strappo all'addome durante la partita d'esordio alle Atp Finals, con il vincitore poi del torneo Alexander Zverev (leggi qui). Dispiaciuto il suo avversario, per il ritiro forzato dell'azzurro, da una competizione che lo aveva adottato come 'figlio sportivo', essendo essa svolta a Torino, aveva cercato di consolarlo. Matteo, da semifinalista a Wimbledon, ha partecipato al magnifico anno tricolore 2021 per l'Italia Team mondiale e olimpica e si aspettava, da tennista settimo nel mondo, che ...

