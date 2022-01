Altro colpo del Barcellona | l’attaccante arriva dalla Premier!

(Di venerdì 28 gennaio 2022)letteralmente scatenato sul mercato:del Wolverhampton Adama Traorè è da poco atterrato acon un volo proveniente da Dubai per sostenere le visite mediche prima di firmare il contratto in serata. TraorèCalciomercatoI due club avrebbero trovato l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 30 milioni di euro. L’esterno offensivo, pur di tornare a vestire la maglia blaugrana, avrebbe accettato un’importante riduzione dell’ingaggio per permettere al club di poterlo tesserare fin da subito. Matteo Brignone

Advertising

mirkocalemme : Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviam… - Agenzia_Ansa : Morti sul lavoro, la strage senza fine. Dopo il diciottenne, morto schiacciato ieri durante uno stage di alternanza… - RiccardoAmato83 : #Vlahovic è sicuramente un gran colpo della @juventusfc e le facciamo i complimenti. Credo però che serva altro all… - infoitsport : MERCATO - L'Inter piazza un altro colpo: dopo Gosens, è fatta anche per Caicedo - infoitsport : Gosens, Caicedo e non solo: Inter vicina a un altro colpo | Top News -

Ultime Notizie dalla rete : Altro colpo

Virgilio Sport

Il primo sarebbe stato ilperfetto per la gestione De Laurentiis, essendo un parametro zero a ... L'problema riguarda la lista, dato che il Napoli ha la rosa al completo sotto il punto di ...La Roma potrebbe seriamente mettere a segno unin chiusura di mercato: l'annuncio ufficiale dell'agente riapre il mercato a centrocampoMeglio tardi che mai. La Roma e soprattutto Mourinho sperava da giorni in un nuovodi mercato ...Centrocampista classe 1997, di nazionalità kosovara con passaporto svizzero, ha firmato un contratto di due anni con il Cosenza ...Il Milan è alle prese con gli ultimi giorni di un mercato molto povero. Non c'è l'intesa con la Juve per Kulusevski, e del difensore ancora nemmeno l'ombra.