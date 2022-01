Covid e viaggi, da febbraio basterà il Green Pass per gli arrivi dall’Ue (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, che proroga ed estese anche le misure relative ai corridoi turistici, ai quali si aggiungono Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all'isola di Phuket), Oman e Polinesia francese Leggi su tg24.sky (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, che proroga ed estese anche le misure relative ai corridoi turistici, ai quali si aggiungono Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all'isola di Phuket), Oman e Polinesia francese

Advertising

marilenagasbar1 : RT @marilenagasbar1: - marilenagasbar1 : - daniele19921 : RT @AlessandraCicc6: @MauroLeonardi3 Come sempre per i miei figli, soprattutto per la loro salute e la loro sicurezza,per il loro lavoro,gl… - micheleficara : Italia. Nuove misure anti-covid - danikina : RT @davcarretta: L’Ue ha adottato una nuova Raccomandazione sulle restrizioni ai viaggi: 1) libertà si viaggiare senza test per le person… -