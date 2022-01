**Cinema: Robert Pattinson, 'Batman non uccide', i fan lo contestano** (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Un folto gruppo di fan ha contestato i commenti della star Robert Pattinson sul 'codice morale' del personaggio che interpreta, ovvero Batman, e la cui pellicola sarà nelle sale dal prossimo 3 marzo. Come riferisce The Hollywood Reporter l'attore, in un recente incontro con i fan, ha risposto ad una serie di domande sul suo personaggio rispolverando la vecchia regola, non sempre seguita in tutti i film, secondo la quale Batman non uccide. Molti fan sono rimasti delusi da questa affermazione e lo hanno contestato eppure, questa regola esiste da decenni nei fumetti. "Ricorda che non uccidiamo mai con armi di alcun tipo!" Quelle parole, pronunciate dal Crociato Incappucciato al suo partner, Robin, in Batman n. 4 (1940) hanno segnato il debutto della 'regola di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Un folto gruppo di fan ha contestato i commenti della starsul 'codice morale' del personaggio che interpreta, ovvero, e la cui pellicola sarà nelle sale dal prossimo 3 marzo. Come riferisce The Hollywood Reporter l'attore, in un recente incontro con i fan, ha risposto ad una serie di domande sul suo personaggio rispolverando la vecchia regola, non sempre seguita in tutti i film, secondo la qualenon. Molti fan sono rimasti delusi da questa affermazione e lo hanno contestato eppure, questa regola esiste da decenni nei fumetti. "Ricorda che non uccidiamo mai con armi di alcun tipo!" Quelle parole, pronunciate dal Crociato Incappucciato al suo partner, Robin, inn. 4 (1940) hanno segnato il debutto della 'regola di ...

