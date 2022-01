Capodanno cinese, l’anno della tigre d’acqua (Di giovedì 27 gennaio 2022) Per i cinesi un buon inizio porta fortuna durante tutto l’anno. “Chi ben comincia è già a metà dell’opera”, è un saggio proposito in ogni angolo del mondo, e in Estremo Oriente è una credenza davvero sentita, basti pensare alle origini della festa per il nuovo anno. Nonostante il Capodanno lunare si celebri nel cuore dell’inverno, in una data variabile compresa tra il 21 gennaio e il 20 febbraio, è chiamato anche “Festa di Primavera”, un inno al buon auspicio che evoca le antiche tradizioni contadine: un tempo il Capodanno celebrava l’inizio di un nuovo anno di lavoro agricolo con il desiderio di un generoso raccolto, il fiorire della terra significava quello della vita. A differenza del nostro calendario gregoriano, quello della tradizione cinese è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Per i cinesi un buon inizio porta fortuna durante tutto. “Chi ben comincia è già a metà dell’opera”, è un saggio proposito in ogni angolo del mondo, e in Estremo Oriente è una credenza davvero sentita, basti pensare alle originifesta per il nuovo anno. Nonostante illunare si celebri nel cuore dell’inverno, in una data variabile compresa tra il 21 gennaio e il 20 febbraio, è chiamato anche “Festa di Primavera”, un inno al buon auspicio che evoca le antiche tradizioni contadine: un tempo ilcelebrava l’inizio di un nuovo anno di lavoro agricolo con il desiderio di un generoso raccolto, il fiorireterra significava quellovita. A differenza del nostro calendario gregoriano, quellotradizioneè ...

