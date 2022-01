Caicedo Inter | affare fatto | domani le visite mediche

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PRESO ANCHE FELIPE CAICEDO DAL GENOA Tutte le notizie alle 23.00 a Calciomercato L'Origina… - DiMarzio : #Calciomercato: l’?@Inter? chiude anche per #Caicedo, domani le visite mediche - FBiasin : #Inter #Gosens: 22 milioni + bonus ?? #Caicedo: 5 mesi di prestito ?? Mica male. - christian_vit85 : RT @FcNightmares: Qui parte la storia di Caicedo con l’Inter. Crotone-Lazio 2-2 Benvenuto Felipe. #Caicedo #felipecaicedo #Calciomercato… - FcNightmares : Qui parte la storia di Caicedo con l’Inter. Crotone-Lazio 2-2 Benvenuto Felipe. #Caicedo #felipecaicedo… -

Ultime Notizie dalla rete : Caicedo Inter

IN AGGIORNAMENTODopo la definizione dell'affare Vlahovic, la Juve pensa a sfoltire in attacco e ragiona su Kulusevski. Intanto l', dopo l'ufficialità di Gosens, lavora sull'attaccante del Genoa Felipee il Sassuolo attende offerte per Scamacca. Le tre notizie di mercato più "calde" del giorno commentate da Filippo ...L'Inter continua a muoversi sul mercato: dopo l'ufficialità di Gosens, arrivata in serata, un altro colpo in casa nerazzurra. Si tratta di Caicedo, l'attaccante del Genoa classe 88. È stato raggiunto ...L'Inter ha chiuso l'operazione per Felipe Caicedo: l'attaccante ecuadoregno arriva in prestito secco dal Genoa ...