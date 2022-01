Papa Francesco, i genitori non condannino il figlio gay (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bergoglio cita san Giuseppe nel rivolgersi a padri e madri alle prese con i drammi come la morte in auto. Ma anche con le scelte di un orientamento sessuale diverso rispetto alle loro aspettative da parte della progenie. Il ricordo delle "mamme davanti al carcere a Buenos Aires" Leggi su repubblica (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bergoglio cita san Giuseppe nel rivolgersi a padri e madri alle prese con i drammi come la morte in auto. Ma anche con le scelte di un orientamento sessuale diverso rispetto alle loro aspettative da parte della progenie. Il ricordo delle "mamme davanti al carcere a Buenos Aires"

