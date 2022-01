Pagamento Pensioni Febbraio 2022 da oggi 26 gennaio | calendario e news INPS su Cedolino

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Come vi abbiamo anticipato pochi giorni fa con il nostro articolo, ildellediinizia26alle Poste per coloro che devono ritirare il proprio emolumento.vi riportiamo ilcompleto ufficiale dell’con le date dei pagamenti in base all’iniziale del cognome e le ultime novità che arrivano dalla circolaresuldella pensione dianticipato a partire da: tutte le dateCome riporta la nota ufficiale“Il...

In continuità con quanto fatto finora e con l'obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà secondo la seguente turnazione alfabetica che potrà variare in base ... Come vi abbiamo anticipato pochi giorni fa con il nostro articolo, il pagamento delle pensioni di febbraio 2022 inizia oggi 26 febbraio alle Poste per coloro che devono ritirare il proprio emolumento. Roma, gennaio 2022 – Poste Italiane comunica che a Civitavecchia e sul Litorale Nord le pensioni del mese di febbraio verranno accreditate a partire da mercoledì 26 gennaio per i titolari di un Libret ...