Pacco sospetto a casa di Beppe Grillo | scatta l’allarme sicurezza È il secondo caso in pochi mesi

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ètoper, dopo che stamattina era stato trovato undavanti asua, a Sant’Ilario. Sul posto sono in arrivo anche gli artificieri, dopo l’intervento di polizia e Digos. Il plico sarebbe stato consegnato da un corriere e preso dalla colf dito dopo cheha detto che non stava aspettando alcun. Già lo scorso novembreerato per un altroed era stata rinforzata la sorveglianza, con più passaggi e stazionamenti delle forze dell’ordine davanti alla ...

Advertising

MariaAversano1 : RT @fanpage: Un pacco sospetto è arrivato stamane a casa di #BeppeGrillo - fanpage : Un pacco sospetto è arrivato stamane a casa di #BeppeGrillo - leobeccarisi : RT @LaStampa: Pacco sospetto a casa di Grillo, sul posto Digos e artificieri - LaStampa : Pacco sospetto a casa di Grillo, sul posto Digos e artificieri - infoitinterno : Genova: pacco sospetto a casa di Beppe Grillo, accertamenti in corso -

Ultime Notizie dalla rete : Pacco sospetto

Unarrivato questa mattina a casa di Beppe Grillo, a Sant'Ilario, ha fatto scattare l'allarme sicurezza. Sul posto sono intervenuti le volanti della polizia, la Digos e gli artificieri. ...scattato l'allarme sicurezza per Beppe Grillo , dopo che stamattina era stato trovato undavanti a casa sua, a Sant'Ilario. Sul posto sono in arrivo anche gli artificieri, dopo l'intervento di polizia e Digos. Il plico sarebbe stato consegnato da un corriere e preso dalla ...Le volanti della polizia, la Digos e anche gli artificieri hanno raggiunto la villa di Beppe Grillo per la presenza di un oggetto sospetto consegnato stamattina da un corriere e ritirato dalla colf. N ...Genova, 26 gen. (LaPresse) - Verifiche in corso a Genova per un pacco sospetto recapitato nell'abitazione di Beppe Grillo a Sant'Ilario, nel levante città.