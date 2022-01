Basket, Nba 2021/2022: James e Harden show, Tatum incide per Boston (Di mercoledì 26 gennaio 2022) LeBron James e James Harden hanno regalato uno spettacolo strepitoso agli appassionati di Basket e in particolare di Nba, collezionando un totale di 66 punti, esattamente 33 per ognuno. I due fenomenali interpreti della pallacanestro a stelle e strisce hanno conteso duramente il titolo di Mvp di Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers, con James a prevalere considerando il successo ospite per 96-106. Vittoria rilevante dei gialloviola in quel del Barclays Center di New York, con Monk a sostenere re LeBron con 22 punti: resa autorevole dei Lakers e nuova affermazione significativa nella regular season. Eloquente successo inoltre dei Boston Celtics ai danni dei Sacramento Kings per 128-75; distacco si commenta da solo, con un Tatum mai domo e fautore di 36 punti personali e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) LeBronhanno regalato uno spettacolo strepitoso agli appassionati die in particolare di Nba, collezionando un totale di 66 punti, esattamente 33 per ognuno. I due fenomenali interpreti della pallacanestro a stelle e strisce hanno conteso duramente il titolo di Mvp di Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers, cona prevalere considerando il successo ospite per 96-106. Vittoria rilevante dei gialloviola in quel del Barclays Center di New York, con Monk a sostenere re LeBron con 22 punti: resa autorevole dei Lakers e nuova affermazione significativa nella regular season. Eloquente successo inoltre deiCeltics ai danni dei Sacramento Kings per 128-75; distacco si commenta da solo, con unmai domo e fautore di 36 punti personali e ...

