“Si sente tutto!”: imbarazzo in diretta al GF Vip. Cosa è successo? – VIDEO (Di martedì 25 gennaio 2022) La diretta del Grande Fratello Vip 6 di ieri, lunedì 24 gennaio 2022, è stata, come di consueto, molto accesa ed intensa. Al centro della puntata l’ormai noto e discusso triangolo che vede protagonisti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Il conduttore del reality show, Alfonso Signorini ha però perso la pazienza in seguito all’ennesimo confronto fra i tre personaggi e non ha nascosto di essere stufo di parlare sempre dello stesso argomento. Alfonso Signorini manda via Alex Belli “Sono stato chiarissimo, siete voi che non ascoltate con quelle orecchie!”, ha urlato Alex Belli dopo che, per l’ennesima volta, Delia Duran e Soleil Sorge gli hanno chiesto di prendere una decisione mentre lui è rimasto fermo nella sua posizione di amare entrambe, ma in maniera diversa. Se la venezuelana è la moglie, l’italo-americana è un’amica speciale. In quel momento, dato che non ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 25 gennaio 2022) Ladel Grande Fratello Vip 6 di ieri, lunedì 24 gennaio 2022, è stata, come di consueto, molto accesa ed intensa. Al centro della puntata l’ormai noto e discusso triangolo che vede protagonisti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Il conduttore del reality show, Alfonso Signorini ha però perso la pazienza in seguito all’ennesimo confronto fra i tre personaggi e non ha nascosto di essere stufo di parlare sempre dello stesso argomento. Alfonso Signorini manda via Alex Belli “Sono stato chiarissimo, siete voi che non ascoltate con quelle orecchie!”, ha urlato Alex Belli dopo che, per l’ennesima volta, Delia Duran e Soleil Sorge gli hanno chiesto di prendere una decisione mentre lui è rimasto fermo nella sua posizione di amare entrambe, ma in maniera diversa. Se la venezuelana è la moglie, l’italo-americana è un’amica speciale. In quel momento, dato che non ...

Advertising

SantePelliccio1 : @jessica9_9x Buongiorno JESSICA Questa è anche per me la posizione che prediligo il cazzo entra fino ai coglioni ne… - Michela06502631 : @AXBproduction @gieffepparo CHI CAPISCE IL TUO MONDO SENTE I SENTIMENTI ..VEDE LE COSE CON UNA CERTA PROSPETTIVA..C… - GabrieleGenArt : @DDO__xyz ?? l'importante e' l'eta' che si sente! sto cercando di generare un cityscape (solo palazzi) pero' secon… - pvnkluke96 : @carradio_top IO NON DOVREI PIANGERE IN CLASSEEEE mi ritrovo in tutto quello che hai scritto, si sente quanto è fon… - tinuz91 : @Yume82979015 @Pennypupa24 @Danyser9 @Lucy21062 @ladani49 @silvia_bac @Mariarc00802585 @LisaCan62163096 @XxxgxxX04… -