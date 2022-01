LOL:Chi ride è fuori, il poster ufficiale dello show Prime Video (Di martedì 25 gennaio 2022) Prime Video svela il poster ufficiale della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Amazon Original sarà disponibile in esclusiva sul servizio dal 24 febbraio in più di 240 Paesi e territori nel mondo Dopo il successo della prima stagione, arriva su Prime Video la seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Amazon Original, che vedrà sfidarsi a colpi di gag Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Svelato il poster dello show tutto da ridere. Chi riuscirà a non ... Leggi su movieplayer (Di martedì 25 gennaio 2022)svela ildella seconda stagione di LOL: Chi, il comedyAmazon Original sarà disponibile in esclusiva sul servizio dal 24 febbraio in più di 240 Paesi e territori nel mondo Dopo il successo della prima stagione, arriva sula seconda stagione di LOL: Chi, il comedyAmazon Original, che vedrà sfidarsi a colpi di gag Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Svelato iltutto dare. Chi riuscirà a non ...

