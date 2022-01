Advertising

CalcioFinanza : Inter, da Fitch rating B+ per il nuovo bond da 415 milioni - Paoloannigoni : Inter, Fitch declassa il rating del bond da BB- a B+ | Calcio e Finanza -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Fitch

Calcio e Finanza

Ma nei giorni scorsi, l'agenziaha tagliato il rating da BB - a B+, confermando gli elevati rischi a cui il creditore si esporrebbe prestando denaro al club nerazzurro. Di fatto, i bond...L'unico rating pubblico fornito sul bond dell'è quello dell'agenzia internazionale, mentre non è noto se Moody's e Standard & Poor's (che fino al 2017 seguiva il bond) abbiano coperture ...Saudi Electricity Co.'s building Fitch Ratings upgraded Saudi Electricity Co.'s (SEC) long-term issuer default rating (IDR) and senior unsecu ...Travis Mangual finished with 24 points, four rebounds and three steals as Windham rallied past Woodstock Academy, 43- 41, in an Eastern Connecticut Conference inter- division boys basketball victory ...