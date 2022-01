Djokovic, Ibrahimovic si esprime a favore del serbo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fanno discutere le parole del calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic, di nuovo k.o per un problema al tendine d’Achille dopo lo 0 a 0 tra Juve e Milan si è espresso sulla vicenda Djokovic. I due, sono amici e condividono anche le stesse origini. Ibrahimovic è infatti nato in Svezia ma ha origini Serbe. Djokovic è nativo di Belgrado. Il tennista e il calciatore, non a caso si erano anche incontrati a Torino in occasione delle ATP Finals. L’attaccante rossonero ha così parlato, per l’uscita del suo libro “Adrenalina” a “Le Journal du Dimanche” prendendo le difese del numero uno. Ibrahimovic ha affermato: “Vaccinarsi per ragioni di salute non è la stessa cosa che farlo per disputare un torneo di tennis. Ognuno deve poter avere la sua opinione”. Leggi anche: Tennis, cosa ne sarà di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fanno discutere le parole del calciatore del Milan Zlatan, di nuovo k.o per un problema al tendine d’Achille dopo lo 0 a 0 tra Juve e Milan si è espresso sulla vicenda. I due, sono amici e condividono anche le stesse origini.è infatti nato in Svezia ma ha origini Serbe.è nativo di Belgrado. Il tennista e il calciatore, non a caso si erano anche incontrati a Torino in occasione delle ATP Finals. L’attaccante rossonero ha così parlato, per l’uscita del suo libro “Adrenalina” a “Le Journal du Dimanche” prendendo le difese del numero uno.ha affermato: “Vaccinarsi per ragioni di salute non è la stessa cosa che farlo per disputare un torneo di tennis. Ognuno deve poter avere la sua opinione”. Leggi anche: Tennis, cosa ne sarà di ...

