Advertising

Mediagol : Serie B, 20a giornata: ok Monza e Alessandria, pari Brescia e Pisa. La classifica - zazoomblog : Serie B 20a giornata (14.00): vittorie per Alessandria e Ascoli pari Pisa - #Serie #giornata #(14.00): #vittorie - cascinanotizie : ???? SPAL-Pisa: 0-0 Nerazzurri ancora primi in classifica ?? Meglio i padroni di casa nella ripresa, più volte al tir… - Giorgio22Basile : RT @digitalsat_it: #DAZN #SerieB 2021/22 20a Giornata, Palinsesto Telecronisti (21, 22, 23 Gennaio) @DAZN_IT - FedeZanon15 : RT @digitalsat_it: #DAZN #SerieB 2021/22 20a Giornata, Palinsesto Telecronisti (21, 22, 23 Gennaio) @DAZN_IT -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 20a

La partita Lecce - Cremonese di domenica 23 gennaio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per lagiornata diB LECCE " Allo stadio Via del Mare, domenica 23 gennaio alle ore 18:30, andrà in scena il match Lecce - Cremonese , gara valevole per la ventesima giornata di campionato di...La partita Vicenza - Cittadella di domenica 23 gennaio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per lagiornata diB VICENZA - Allo stadio Romeo Menti, domenica 23 gennaio alle ore 16:15, si disputerà il match Vicenza - Cittadella , valevole per la ventesima giornata di campionato diB ...Concluse le prime gare del sabato valide per la ventesima giornata di Serie B, vincono Monza e Alessandria, pari tra Brescia e Pisa ...La partita Monza - Reggina di sabato 22 gennaio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 20a giornata di Serie B ...