Mother/Android è talmente disturbante che gli utenti Netflix si mettono in guardia l'un l'altro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ha scosso gli utenti Netflix la visione del dramma post-apocalittico Mother/Android tato da spingerli a mettersi in guardia a vicenda su Twitter. "Ma che accidenti", ha twittato uno spettatore pochi giorni fa dopo la visione di Mother/Android, film con Chloe Grace Moretz, su Netflix dal 7 gennaio. La pellicola distopica sarebbe talmente disturbante da spingere gli spettatori a mettersi in guardia a vicenda sulla visione. La storia di Mother/Android è ambientata in un futuro non troppo distante e al centro della trama ci sono Georgia (Chloe Moretz) e il fidanzato Sam (Algee Smith) che intraprendono un complicato viaggio per fuggire dalla propria nazione, coinvolta in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ha scosso glila visione del dramma post-apocalitticotato da spingerli a mettersi ina vicenda su Twitter. "Ma che accidenti", ha twittato uno spettatore pochi giorni fa dopo la visione di, film con Chloe Grace Moretz, sudal 7 gennaio. La pellicola distopica sarebbeda spingere gli spettatori a mettersi ina vicenda sulla visione. La storia diè ambientata in un futuro non troppo distante e al centro della trama ci sono Georgia (Chloe Moretz) e il fidanzato Sam (Algee Smith) che intraprendono un complicato viaggio per fuggire dalla propria nazione, coinvolta in ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Mother/Android è talmente disturbante che gli utenti Netflix si mettono in guardia l'un l'altro… - Ma_Se_Domani : #comodisuldivano #filminstreaming #motherandroid, la fine del mondo per mano degli androidi è su @NetflixIT! La rec… - Antonio35742612 : Grazie a Netflix e nello specifico al film Mother/Android per avermi fatto perdere 1 ora e 45 minuti della mia vita… - AleDiogua : Nuova puntata del Divano. Si parla tanto di Ben Affleck e del futuro della fruizione in sala, di The Tender Bar, d… - nerditudine : Cent'anni di nerditudine: Mother/Android: la recensione di coppia -

Film/Brutto: la rece di Mother/Android Rispetto alla persona che ha inventato il titolo Mother/Android sono un vortice di iperattività ai confini della necessità di usare farmaci per placarmi. In teoria sarei qui per raccontarvi quanto ...

Netflix Top 10: Don’t Look Up è il secondo film più visto di sempre, sorpresa per 4 metà Anche nella top-10 italiana, Don’t Look Up domina ancora la classifica ma 4 Metà debutta al secondo posto Debutta al secondo posto Mother/Android, che accumula 29,7 milioni di ore di visualizzazione c ...

