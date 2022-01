Il Giorno della Memoria: “i dimenticati dalla Storia” i Triangoli viola (Di venerdì 21 gennaio 2022) “L’Olocausto non è solo una tragedia del popolo ebraico, è un fallimento dell’umanità nel suo insieme” (Moshe Katsav). Il Giorno della Memoria cade ogni anno il 27 gennaio. L’evento si celebra tutti gli anni in Italia e nel resto del mondo. Per non dimenticare la follia umana. Cosa è accaduto il 27 gennaio 1945? Il Leggi su periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) “L’Olocausto non è solo una tragedia del popolo ebraico, è un fallimento dell’umanità nel suo insieme” (Moshe Katsav). Ilcade ogni anno il 27 gennaio. L’evento si celebra tutti gli anni in Italia e nel resto del mondo. Per non dimenticare la follia umana. Cosa è accaduto il 27 gennaio 1945? Il

Advertising

reggiadicaserta : ?? Era il 20 gennaio 1752, Re Carlo di Borbone compiva quel giorno 36 anni. Ed era anche il giorno in cui il Re e la… - GassmanGassmann : Iniziate ieri le prove della mia dodicesima regia teatrale.Questa volta affronto due racconti brevi di Franz Kafka.… - RaiCultura : L'eleganza innata, l’Oscar come miglior attrice protagonista per 'Vacanze romane', l'impegno umanitario lontana dai… - GiorgioAntonel1 : RT @Carla12450515: @aperegina61 @FQLive Mandate il comandante dei carabinieri della locale stazione a ritirare i soldi della pensione, è u… - fabriziox23 : RT @Uleprr: Tipo un #greenpass ? Attendo con ansia il giorno della memoria, quest'anno lo vivremmo live... #agendaDavos #Draghistan #Pia… -