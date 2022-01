Rivoluzione FIFIA | cambiano le regole sui prestiti

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 20 gennaio 2022) La FIFA si prepara ad unaper il calciomercato: dal 1 luglio 2022, verranno imposti ai club nuovi paletti sui, riguardanti: durata e tetto massimo alla cessione dei club. Questa manovra, dovrebbe consentire: ampia tutela e valorizzazione dei giovani, equilibrio delle competizioni e prevenzione di accaparramento di giovani promesse. Photo: Getty Images – Infantino Ronaldo Per introdurre queste novità, tuttavia, sarà necessaria l’approvazione del prossimo Consiglio FIFA. Di seguito, i bullet point delle probabili novità: obbligo di accordo scritto che renda noti i termini del prestito (come durata e condizioni economiche); durata del prestito di massimo un anno; vietato cedere un calciatore già in prestito, sempre in prestito, ad un terzo club; un club potrà cedere massimo 3 calciatori in prestito ad una stessa ...