L' Eredità | Flavio Insinna interrompe Sara al momento dei saluti | ' Come se l' avessi fatto'

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Puntata scoppiettante ma senza vittorie, quella del 20 gennaio de L'ha ritrovato il campione Angelo, reduce da una sconfitta. L'insegnante è riuscito ad accedere non solo al Triello, ma anche alla Ghigliottina. Purtroppo, per lui, c'è stata un'altra disfatta da incassare nonostante il grosso montepremi finale. Spazio anche agli addii commoventi. In questa puntataha dovuto congedare la campionessala quale, dopo una lunga permanenza all'interno del game show di Rai 1, ha cercato di spendere delle parole perma è stata frenata dal conduttore. L'si imbarazza per le parole diDopo diverse settimane di presenza a L', per ...