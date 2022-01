La comunicazione ecclesiale al servizio del cammino sinodale | incontro per S Francesco di Sales a Nocera Inferiore

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Oltre la pandemia: esperienze e stili comunicativi. È su questi aspetti che sabato 22 gennaio, alle ore 17.00, Fabio Bolzetta interverrà nel corso dell’annuale appuntamento per Sandi. Ritorna in presenza l’iniziativa promossa da Insieme e dall’Ufficio diocesano Comunicazioni sociali in occasione della festa per il patrono dei giornalisti e dei comunicatori. Il convegno, che si inserisce tra le proposte diocesane del, si terrà nell’auditorium della parrocchia San Giovanni Battista di. Il tema dell’è “Oltre la pandemia. Storie vere, anticorpi di speranza – Laaldel”. I lavori ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : comunicazione ecclesiale

Il Denaro

In assenza di una autoritàcentrale, di istituzioni quali la Chiesa in Occidente su cui ... La relazione maestro - discepolo fonda ladel sapere fin dall'ingresso nel Nord del ......dei new media resti comunque un'esperienza unitaria del soggetto corporeo e come la...Marcheselli Chiesa e pandemia 3 " La cura degli ammalati nel contesto antropologico ed...Sabato 22 gennaio, alle ore 17.00, Fabio Bolzetta interverrà nel corso dell’annuale appuntamento per San Francesco di Sales ..."Parrocchia 3.0 – Comunicare la fede al tempo dei social. L'uso dei nuovi mezzi di comunicazione" è la nuova iniziativa organizzata sabato 29 gennaio dall'Unione cattolica stampa italiana di Palermo ( ...