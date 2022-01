Colle | i partiti senza nomi scivolano verso Draghi Mentre dall’estero il premier è sponsorizzato da media e finanza e vede Elkann

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Passa il tempo, il primo voto per ilsi avvicina e icandidatiMario. Il disegno del presidente del Consiglio di traslocare al Quirinale, di fronte allo stallo dei vari schieramenti, sembra sempre più possibile. Oggi l’ex presidente della Bce ha incassato l’esplicito sostegno del Financial Times: il giornale dellainternazionale ha sancito chedeve andare alper “garantire le riforme”, con una vera e propria inversione a U rispetto a pochi mesi fa quando invece invocava la sua permanenza all’esecutivo. Una linea e toni simili a quelli usati poco prima anche dal New York Times. E poche volte gli endorsement diinternazionale ...

Ascolta "Veti e timori dominano i, il silenzio di Berlusconi blocca centrodestra (di ... A proposito di, il leader della Lega ha ribadito che il centrodestra è e resterà compatto in tutte ......, quantomeno per assenza di altre soluzioni. Del resto anche oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando al plenum del Csm, ha ribadito la sua volontà di lasciare il, ...Silvio Berlusconi ha un piano per diventare il nuovo presidente della Repubblica, ma ha bisogno degli “scoiattoli”: ecco chi sono per il Cav.Il leader della Lega, Matteo Salvini, a quanto si apprende da fonti parlamentari, starebbe sondando i big degli altri partiti su candidati di centrodestra per il Quirinale. (ANSA) ...