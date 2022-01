Tonga, eruzione 500 volte più potente della atomica di Hiroshima (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una violenta eruzione vulcanica e il conseguente tsunami. Sono i due fenomeni che, in poche ore, hanno interessato Tonga, nell'area dell'Oceano Pacifico meridionale. Due eventi che, sabato scorso, hanno flagellato le coste, generando quello che è stato definito come «un disastro senza precedenti» da fonti locali. A offrire un quadro del disastro sono state anche le immagini satellitari che hanno documentato come l'eruzione abbia finito per interessare un'area in cui risiedono circa 100.000 persone. Tre le vittime accertate. Tonga, eruzione vulcanica e tsunami: onde con altezza da 15 metri A eruttare è stato il vulcano sottomarino Hunga-Tonta Hunga Hàpai, 65 chilometri a nord di Nukùalofa. Le testimonianze hanno riferito che gli abitanti del luogo siano riusciti a vedere onde alte anche quindici ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una violentavulcanica e il conseguente tsunami. Sono i due fenomeni che, in poche ore, hanno interessato, nell'area dell'Oceano Pacifico meridionale. Due eventi che, sabato scorso, hanno flagellato le coste, generando quello che è stato definito come «un disastro senza precedenti» da fonti locali. A offrire un quadro del disastro sono state anche le immagini satellitari che hanno documentato come l'abbia finito per interessare un'area in cui risiedono circa 100.000 persone. Tre le vittime accertate.vulcanica e tsunami: onde con altezza da 15 metri A eruttare è stato il vulcano sottomarino Hunga-Tonta Hunga Hàpai, 65 chilometri a nord di Nukùalofa. Le testimonianze hanno riferito che gli abitanti del luogo siano riusciti a vedere onde alte anche quindici ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le popolazioni delle Isole di Tonga, colpite nei giorni scorsi dall’eruzione di un vulcano c… - Agenzia_Ansa : Tonga isolata dal mondo, allarme per una nuova eruzione. Le isole sotto la cenere, danni enormi ma Internet è fuori… - Agenzia_Ansa : Ci vorrà almeno un mese per riparare il cavo di comunicazione sottomarino che collega il resto del mondo alle isole… - ErasmoDAngelis : RT @expo_technology: Da vedere la molto chiara e interessantissima lezione del grande Mario Tozzi @OfficialTozzi sull’eruzione del vulcano… - Mosange : RT @Kurosh_74: La #Nasa ha calcolato la potenza dell'eruzione avvenuta al largo di #Tonga sabato scorso come 500 volte più potente della bo… -