Procaccini Ecr | Europa non sarà mai Stato | ma è civiltà da proteggere e tramandare ai nostri figli

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 19 gennaio 2022 "Un'confederale con obiettivi in politica estera, cultura, difesa, ma che non violi la sovranità delle nazioni che la compongono, questa era l'idea di un suo predecessore, ...

Advertising

chokotrix : RT @PraesesMundi: Il Parlamento europeo apre la discussione sul #GreenPass #Procaccini (ECR - FdI) - In tempi di pace sarebbe folle discu… -

Ultime Notizie dalla rete : Procaccini Ecr

La7

Lo ha detto Nicola, del gruppo, in una dichiarazione a Bruxelles.Così Nicoladi- Fratelli d'Italia: "Un ministro socialista di origini africane ha spiegato oggi come la politica dell'Unione Europea sull'immigrazione dovrebbe sostenersi su quattro ...“Un'Europa confederale con obiettivi in politica estera, cultura, difesa, ma che non violi la sovranità delle nazioni che la compongono, questa era l'idea di un suo predecessore, De Gaulle, ma purtrop ...Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr- FdI al Parlamento europeo, Raffaele Fitto a nome della delegazione di Fratelli d’Italia composta da: Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, ...